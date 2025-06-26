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جزئيًا.. إيران تُعيد فتح مجالها الجوي بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل

02:59 ص الخميس 26 يونيو 2025

الطيران الإيراني

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وكالات

أعادت إيران فتح مجالها الجوي فوق شرق البلاد، بحسب ما نقل الإعلام الرسمي، إثر وقف لإطلاق النار مع اسرائيل بعد حرب استمرت اثني عشر يوما.

وكانت إيران، أغلقت مجالها الجوي في 13 يونيو بعد شن إسرائيل ضربات على أراضي إيران التي ردت عليها بإطلاق دفعات من الصواريخ والطائرات المسيرة تل أبيب.

ونقلت وكالة إرنا الرسمية عن المتحدث باسم وزارة النقل مجيد اخوان قولهـ إنه أعيد فتح المجال الجوي فوق النصف الشرقي من البلاد أمام الرحلات الدولية التي تعبره، وفقط أمام الرحلات المحلية والدولية التي تقلع أو تصل إلى مطارات تقع في شرق إيران.

وأضاف أن مطار مشهد الذي قالت إسرائيل إنها قصفته خلال الحرب، هو بين المطارات التي عاودت عملها، وفقا للغد.

ودخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ الثلاثاء.

وتضم قائمة المطارات التي أعيد فتحها جابهار وزاهدان وجاسك.

وأشار اخوان إلى أن الرحلات المحلية والدولية في أنحاء أخرى من إيران، بما في ذلك طهران، ستبقى معلقة حتى إشعار آخر.

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