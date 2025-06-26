ترامب: الولايات المتحدة هي من أنقذت إسرائيل

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة هي من أنقذت إسرائيل، بحسب الغد.



وقال ترامب، إنه علم باستدعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمحكمة يوم الاثنين المقبل.

وأضاف: إنه يتعين إلغاء محاكمة بنيامين نتنياهو، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وتابع: "لا أعرف أحد أفضل من نتنياهو كان بإمكانه العمل بانسجام مع رئيس أمريكا".