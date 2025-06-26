خلال 24 ساعة.. 100 شهيد جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة



وكالات

استشهد نحو 100 فلسطيني جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق مختلفة من قطاع غزة منذ فجر يوم الأربعاء.

وبلغ عدد الضحايا جنوب قطاع غزة 16 شهيدا، منهم 7 شهداء في مناطق متفرقة بخان يونس، و5 في مراكز توزيع المساعدات شمال غرب رفح، و 3 آخرون توفوا متأثرين بجراحهم من قصف سابق على خان يونس، بالإضافة لاستشهاد مواطن فلسطيني في قصف استهدف منزلا في حي البراق غربي خان يونس.

وفي وسط القطاع بلغ عدد الشهداء 21 شخصا، منهم 6 شهداء في قصف استهدف منزلا شمال مخيم النصيرات، و7 شهداء جنوب وادي غزة، و 4 شهداء من عائلة واحدة في قصف على منزل بدير البلح، وشهيد شرق النصيرات، وآخر توفي متأثرا بإصابة سابقة جراء قصف إسرائيلي، بالإضافة لفتاتين إحداهما طفلة، استشهدوا في قصف شمال شرقي النصيرات، وفقا لروسيا اليوم.

وفي مدينة غزة بلغ عدد الضحايا 45 شهيدا، منهم 8 في قصف على محطة وقود بحي الشجاعية، و 5 في استهداف محيط منطقة أنصار غربي المدينة، و 3 قرب مسجد الجولاني في حي التفاح، وشخص في قصف قرب شركة الكهرباء وسط المدينة، و5 في قصف منزل بمنطقة الكرامة، و9 في قصف منزل بمخيم الشاطئ، و8 في قصف منزل بحي الشجاعية، بالإضافة لـ 6 في قصف منزل قرب دوار كيرفور غربي المدينة.

وبلغ عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على شمال القطاع 18 شهيدا، بينهم 5 جراء استهداف منزلين في جباليا النزلة، و13 شهيدا ومصابين في غارات متفرقة على جباليا البلد والنزلة.