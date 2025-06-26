

وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن الضربات الأمريكية قضت على منشأة فوردو النووية.

وأضاف المكتب في بيان له اليوم: "الضربات الأمريكية قضت على منشأة فوردو النووية، ودمرت بنيتها التحتية الحيوية وعطلت منشأة تخصيب اليورانيوم"، وفقا لروسيا اليوم.

وتابع: "الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية قضت على قدرة طهران على إنتاج الأسلحة النووية لسنوات".

يذكر أن إسرائيل شنت هجوما واسعا طال منشآت نووية وبنى تحتية عسكرية ومسؤولين وعلماء في إيران منذ 13 يونيو الجاري حتى سريان وقف إطلاق النار صباح أمس بعد إعلانه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.