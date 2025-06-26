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"سي آي إيه": منشآت إيران النووية الرئيسية دُمرت بسب الهجوم الأمريكي

01:27 ص الخميس 26 يونيو 2025

المنشآت النووية

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وكالات

قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" جون راتكليف، إن مجموعة من المعلومات الاستخباراتية الموثوقة تشير إلى أن برنامج إيران النووي تضرر بشدة من جراء الضربات الأمريكية الأخيرة.

وأضاف راتكليف في بيان: "يشمل ذلك معلومات استخباراتية جديدة من مصدر موثوق ودقيق، تفيد أن العديد من المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية دُمرت، وأنه سيتعين إعادة بنائها على مدار سنوات".

وتابع البيان: "تواصل وكالة الاستخبارات المركزية جمع معلومات إضافية من مصادر موثوقة، لإبقاء صانعي القرار المعنيين وهيئات الرقابة على اطلاع كامل"، وفقا لسكاي نيوز.

وقال: "سنقدم أيضا، عندما يكون ذلك ممكنا، تحديثات ومعلومات للجمهور الأمريكي، نظرا للأهمية الوطنية لهذه المسألة وفي كل محاولة لتوفير الشفافية".

كانت تقارير صحفية أمريكية أثارت ضجة في الولايات المتحدة، عندما نقلت تقييما استخباراتيا أوليا أشار إلى أن المكونات الأساسية للبرنامج النووي لطهران لم تدمر، بما في ذلك مخزون اليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد المركزي.

ودفعت التقارير كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، إلى الرد بالنفي وتكذيب وسائل إعلام مهمة، مثل شبكة "سي إن إن" وصحيفة "نيويورك تايمز".

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