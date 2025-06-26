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الدفاعات الإيرانية تُسقط مسيرة مجهولة فوق الشريط الحدودي مع العراق

01:13 ص الخميس 26 يونيو 2025

إسقاط طائرات مسيرة أرشيفية

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وكالات

أعلنت الدفاعات الإيرانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إسقاط مسيرة مجهولة فوق الشريط الحدودي مع العراق، وفقا لما ذكرته العربية.

يذكر أن القناة 12 الإسرائيلية، أفادت الأربعاء، بمقتل 29 إسرائيليًا وإصابة 872 بجروح جراء الحرب مع إيران التي اندلعت في 13 يونيو الجاري.

وقالت القناة الـ12، إن الضربات الإيرانية دمرت 31 ألف مبنى و4 آلاف مركبة، موضحة أن إيران أطلقت 591 صاروخًا باليستيًا، 67 منها اخترقت الدفاعات الجوية وسقطت داخل إسرائيل.

وبعد 12 يومًا من القتال، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران أصبح ساريًا الآن وطلب من البلدين عدم انتهاكه.

وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال": "وقف إطلاق النار ساري المفعول. من فضلكم لا تنتهكوه!".

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إسقاط مسيرة مسيرة مجهولة الشريط الحدودي مع العراق الدفاعات الإيرانية
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