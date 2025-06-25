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رئيس الأركان الإسرائيلي: قوات كوماندوز برية عملت سرا في عمق إيران

11:36 م الأربعاء 25 يونيو 2025

إيال زامير

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وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، إن وحدات كوماندوز إسرائيلية عملت سرا داخل الأراضي الإيرانية خلال الصراع الذي استمر 12 يوما.

وأشار زامير، إلى أن وحدات الكوماندوز الإسرائيلية نفّذت تكتيكات الخداع التي ساعدت سلاح الجو في السيطرة على المجال الجوي الإيراني ومناطق أخرى.

وأكد زامير، أن مثل هذه الإنجازات أصبحت ممكنة من بين أمور أخرى، نتيجة التكامل والخداع الذي نفذه سلاح الجو ووحدات الكوماندوز البرية، التي عملت سرا في العمق الإيراني ومنحت سلاح الجو حرية العمل.

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إيال زامير رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي وحدات كوماندوز إسرائيلية إيران المجال الجوي الإيراني إيران وإسرائيل
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