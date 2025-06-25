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هرب من الحرب.. طفل إيراني يتعرض لمحاولة قتل على يد مدمن بمطار موسكو- فيديو

10:28 م الأربعاء 25 يونيو 2025

طفل إيراني يتعرض لمحاولة قتل على يد مدمن بمطار موس

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وكالات

في حادث غير مألوف، أظهرت لقطات سجلتها كاميرا المراقبة في أحد مطارات العاصمة الروسية موسكو، رجلا وهو يلتقط طفلا قبل أن يلقيه على الأرض بعنف شديد.

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية، إلى أن الرجل الذي يبلغ من العمر 31 عاما، كان يعمل كعامل بناء في محطة نووية.

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وكان الطفل الإيراني "يزدان" الذي لم يتخطَ عامه الثاني، ووالدته قد وصلا توا إلى موسكو، هربا من الهجمات الإسرائيلية التي طالت أجزاء كبيرة من البلاد، غير أن الهجوم العنيف الذي تعرض له تسبب في كسور بالغة في عظام الجمجمة والعمود الفقري.

وبحسب تقارير إعلامية، كان الرجل البيلاروسي، فلاديمير فيتكوف، على متن الطائرة نفسها التي استقلتها العائلة الإيرانية.

ووفقا لأحد أصدقائه، فإن فيتكوف طُرد من عمله في بناء المحطة النووية في مصر بعد ثبوت تعاطيه المخدرات والكحول، قبل أن يعود إلى منزله في موسكو.

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وخلال استجوابه من قبل سلطات إنفاذ القانون الروسية، اعترف فيتكوف بأنه حاول قتل الصبي، موضحا أن موقع الحادث كان في مطار "شيريميتيفو" بالعاصمة موسكو.

وفي معرض رده على دوافع هجومه العنيف، أصرّ فيتكوف على أنه لا يتذكر لأنه كان تحت تأثير المخدرات والكحول، وهو ما أثبتته تحاليل عينات من دمه.

علّقت أمينة مظالم الأطفال في موسكو كسينيا ميشونوفا على الحادث بعد زيارة يزدان في المستشفى، واصفة فيتكوف بأنه "وحش مدمن للمخدرات"، داعية إلى إصدار حكم ضده بالأشغال الشاقة إلى أن يصيبه الوهن بسبب الشيخوخة.

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وقالت ميشونوفا: "لا يمكنني وصف ذلك الشخص بأي شيء آخر، لا أعتقد أنه مريض على الإطلاق، في بلدنا (روسيا) يُعد إدمان المخدرات بمثابة مرض، لا إنه ليس مرضا.. هذا هو موقفي، إنه وحش ومجرم يجب أن يُحاكم بأشد العقوبات جراء فعلته".

وأوضحت ميشونوفا، أن الطفل الإيراني نجا حتى الآن بمعجزة، بعدما خرج من غيبوبة مستحثة طبيا فيما يواصل الأطباء تقييم حالته.

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وكشفت كبيرة الأطباء في مركز روشال للأطفال بموسكو، تاتيانا شابوفالينكو، أن الطفل وصل إلى المستشفى وهو يعاني من إصابة دماغية حادة وكسر مفتوح في عظام الجمجمة، فضلا عن كسر في قاعدة الجمجمة وقبتها وورم دموي أسفل الجافية.

لكنها، أكدت في الوقت نفسه أن الطفل لا يحتاج إلى تدخل جراحي للأعصاب.

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