وكالات

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، اليوم، انتهاء العملية العسكرية ضد إيران، المعروفة باسم "الأسد الناهض"، مؤكدًا أنها حققت كامل أهدافها الاستراتيجية، وعلى رأسها توجيه ضربة قاسية للبرنامج النووي الإيراني وإزالة تهديد وجودي عن دولة إسرائيل.

وفي تصريحات له، أشار زامير إلى أن الضربة الأولى ضد إيران كانت مباغتة وحاسمة، وأربكت النظام الإيراني بشكل كامل، مضيفًا أنها "كانت عنصراً مركزياً في تحقيق إنجازات المعركة".

وقال زامير إن البرنامج النووي الإيراني كان قد بلغ مراحل حرجة، مع قدرة اختراق سريعة نحو إنتاج سلاح نووي، مشددًا على أن الهدف المركزي للنظام الإيراني هو تدمير إسرائيل، وأن المخططات الإيرانية "لم تكن أفكاراً نظرية، بل تهديداً وجودياً لحياتنا في هذه الدولة".

وأوضح رئيس الأركان أن العملية أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بقدرات إيران الصاروخية، حيث تم تدمير مئات المنصات والصواريخ، وهو ما اعتبره ضربة استراتيجية أرجعت المشروع النووي الإيراني عدة سنوات إلى الوراء.

كما قدّم زامير تعازيه لأسر سبعة جنود من جيش الاحتلال سقطوا خلال العمليات الأخيرة في قطاع غزة، مشيدًا بما وصفه بالروح القتالية.