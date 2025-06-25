رئيس الموساد: ما أنجزناه في إيران كان أقرب إلى الخيال

وكالات

قال رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، إن العمليات التي نفذتها إسرائيل مؤخراً داخل إيران استهدفت مواقع وأهدافاً كانت "محض خيال" في السابق، مؤكداً أن "الثقة في النفس قد ارتفعت بفضل ما أنجزناه على الأرض".

وفي تصريحات له، وجّه رئيس الموساد الشكر إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) على ما وصفه بـ"التعاون المثمر والعمليات المشتركة"، مشيداً بالدور الأميركي في تحقيق الأهداف المرسومة.

وأضاف المسؤول الأمني الإسرائيلي أن "إسرائيل ستواصل مراقبة أنشطة إيران عن كثب"، في إشارة إلى استمرار المتابعة الاستخباراتية بعد الضربات التي نُفذت مؤخراً على منشآت إيرانية استراتيجية.

وفي سياق آخر، دعا رئيس الموساد إلى عدم نسيان ملف الأسرى في غزة، مؤكداً أن "إعادتهم واجب أخلاقي على الدولة الإسرائيلية، ولن يتم التخلي عنه".