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وزير الدفاع الأمريكي: دمرنا برنامج إيران النووي بالكامل ولذلك وافقت على التفاوض

06:36 م الأربعاء 25 يونيو 2025

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

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وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن بلاده نجحت في تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل، مؤكداً أن طهران تدرك تماماً حجم الضربة التي تلقتها، وهو ما دفعها للموافقة على الدخول في مفاوضات جديدة.

وفي تصريحاته خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بهولندا، وصف الوزير التقارير الإعلامية التي شككت في فاعلية الهجوم الأمريكي بأنها "مسيسة"، مضيفاً: "دمرنا برنامج إيران النووي بالكامل، وأي حديث بخلاف ذلك لا يستند إلى الواقع".

وأشار الوزير إلى أن القناعة الإيرانية بتدمير منشآتها النووية كانت السبب الرئيسي في قبولها العودة إلى طاولة التفاوض، دون أن يوضح تفاصيل بشأن طبيعة تلك المفاوضات أو جدولها الزمني.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من الغارات الأمريكية التي استهدفت 3 منشآت نووية إيرانية في مناطق متفرقة، وهي نطنز وأصفهان وفوردو وذلك ضمن تصعيدات الحرب الإسرائيلية الإيرانية، التى انتهت صباح الأمس بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار.

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