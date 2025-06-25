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صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي لأكثر من 56 ألف شهيد

04:50 م الأربعاء 25 يونيو 2025

خلال العدوان الإسرائيلي على غزة

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وكالات

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بارتفاع حصيلة العدوان إلى 56.156 شهيدًا و132.239 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت صحة غزة، في بيان اليوم الأربعاء، إن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي بلغت 5.833 شهيدًا، 20.198 مصابًا.

وذكرت الوزارة أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة الماضية 33 شهيدًا، وأكثر من 267 مصابًا، ليرتفع إجمالي شهداء المساعدات ممن وصلوا المستشفيات 549 شهيدًا وأكثر من 4.066 مصابًا.

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العدوان الإسرائيلي صحة غزة غزة
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