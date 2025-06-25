إحباط محاولة انقلاب في أرمينيا خطط لها رجل دين بارز

(وكالات)

أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن أحبطت محاولة انقلاب واسعة النطاق شارك فيها رجل دين كبير.

وقال باشينيان، في منشور على قناته عبر "تلجرام"، إن "أجهزة إنفاذ القانون أحبطت خطة واسعة وخبيثة من قبل رجال دين ينتمون إلى ما أسماه بـ'الطبقة الإجرامية-الأوليجارشية'، كانت تهدف إلى زعزعة الاستقرار في جمهورية أرمينيا والاستيلاء على السلطة".

وتشهد العلاقة بين باشينيان والكنيسة الأرمنية توتراً منذ عام 2020، حين دعا رأس الكنيسة، الكاثوليكوس كاريكين الثاني، إلى استقالة باشينيان في أعقاب الهزيمة العسكرية لأرمينيا أمام أذربيجان في معارك إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه آنذاك.

وازداد التوتر بعد أن سيطرت باكو بشكل كامل على الإقليم في عام 2023، وبدأ باشينيان الدفع باتجاه اتفاق سلام مع أذربيجان، يتضمن فعليًا تخلي يريفان عن مطالبها في المنطقة.

وفي هذا السياق، أعلنت السلطات الأرمينية اعتقال المطران بجرت جالستانيان، أحد أبرز الشخصيات الدينية المعارضة، والمتهم بمحاولة تدبير الانقلاب.

وقالت لجنة التحقيق الأرمينية، المختصة بجرائم الدولة، إن "جالستانيان وضع منذ نوفمبر 2024 هدفاً بتغيير السلطة بوسائل غير دستورية في جمهورية أرمينيا".

