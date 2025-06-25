جروسي: إيران اتخذت إجراءات وقائية بشأن اليورانيوم

(وكالات)

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، اليوم الأربعاء، أن إيران أبلغت الوكالة بأنها اتخذت "إجراءات وقائية" تتعلق بمخزونها من اليورانيوم المخصب، في وقت أشار فيه إلى وجود فرصة سانحة لحل دبلوماسي ينبغي عدم تفويتها.

وقال جروسي: "نعم، لدينا فرصة دبلوماسية مع إيران ويجب ألا نضيعها"، مشددًا على ضرورة استئناف التعاون الكامل بين طهران والوكالة، في ظل التعقيدات المتزايدة المرتبطة ببرنامجها النووي.

وأوضح أن نظام التفتيش التابع للوكالة داخل المنشآت النووية الإيرانية لا يزال معطلاً، وهو ما يعيق التحقق الفني والمراقبة المستقلة لنشاطات إيران النووية.

وأضاف جروسي أن "عودة مفتشي الوكالة إلى المواقع النووية الإيرانية تمثل أولوية قصوى".

ويأتي هذا بعد أن صوت البرلمان الإيراني على تعليق التعاون بشكل مؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الخطوة التي قالت روسيا إن تعتبر ردًا على الهجوم الغير مبرر الذي شنته إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران.