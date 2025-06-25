إعلان

جروسي: إيران اتخذت إجراءات وقائية بشأن اليورانيوم

04:03 م الأربعاء 25 يونيو 2025

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، اليوم الأربعاء، أن إيران أبلغت الوكالة بأنها اتخذت "إجراءات وقائية" تتعلق بمخزونها من اليورانيوم المخصب، في وقت أشار فيه إلى وجود فرصة سانحة لحل دبلوماسي ينبغي عدم تفويتها.

وقال جروسي: "نعم، لدينا فرصة دبلوماسية مع إيران ويجب ألا نضيعها"، مشددًا على ضرورة استئناف التعاون الكامل بين طهران والوكالة، في ظل التعقيدات المتزايدة المرتبطة ببرنامجها النووي.

وأوضح أن نظام التفتيش التابع للوكالة داخل المنشآت النووية الإيرانية لا يزال معطلاً، وهو ما يعيق التحقق الفني والمراقبة المستقلة لنشاطات إيران النووية.

وأضاف جروسي أن "عودة مفتشي الوكالة إلى المواقع النووية الإيرانية تمثل أولوية قصوى".

ويأتي هذا بعد أن صوت البرلمان الإيراني على تعليق التعاون بشكل مؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الخطوة التي قالت روسيا إن تعتبر ردًا على الهجوم الغير مبرر الذي شنته إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليورانيوم حل دبلوماسي إيران وإسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

زيادة في الأجر.. قرار حكومي عاجل بترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة
مصدر قضائي: لا صحة لضبط عضو نيابة أو ضباط في واقعة سارة خليفة
هل عادت أزمة "نواقص الأدوية" مجددًا؟.. وزير الصحة يوضح لمصراوي
قرار جمهوري بتعيين المستشار عاصم الغايش رئيسًا لمحكمة النقض
الرئيس السيسي يهاتف نظيره الإيراني.. والرئاسة تكشف التفاصيل
السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة