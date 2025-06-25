(وكالات)



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن "أشخاصا نيابة عن إسرائيل" زاروا منشأة "فوردو" النووية الإيرانية، وأفادوا بأنها تعرضت لـ"دمار كامل"، وذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنعقدة في مدينة لاهاي.



وأضاف ترامب، قبيل اجتماعه مع عدد من قادة الدول: "إسرائيل تقوم بإعداد تقريرها الخاص بشأن نتائج الضربات على المنشآت النووية الإيرانية".



يأتي ذلك بعد أن شنت الولايات المتحدة، بتوجيه من دونالد ترامب ضربات مباشرة استهدفت ثلاث منشآت نووية هم "نطنز" و"فوردو" و"أصفهان".



وفي سياق متصل، أفادت شبكة " إيه بي سي" الأمريكية، نقلًا عن مصدرين إسرائيليين، بأن نتائج الضربة الأمريكية على منشأة فوردو "ليست جيدة على الإطلاق".



وأوضح المصدران أن الوقت لا يزال مبكرًا للحكم على مدى نجاح الضربات، مشيرين إلى أن حجم اليورانيوم المخصب الذي تم نقله من المواقع قبل الضربات الأميركية والإسرائيلية لا يزال مجهولًا، إلى جانب عدد أجهزة الطرد المركزي التي بقيت صالحة للعمل.



وحذر المصدران من أن التحقق من هذه المعلومات قد يستغرق عدة أشهر، وقد يكون من غير الممكن تحديدها بشكل دقيق على الإطلاق.