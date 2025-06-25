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مسؤول إسرائيلي: ننتظر تراجع حماس عن "موقفها المتشدد" بالمفاوضات

03:43 م الأربعاء 25 يونيو 2025

أفراد حماس

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وكالات

نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مصدر إسرائيلي قوله: "ننتظر تراجع حماس عن موقفها المتشدد بشأن مفاوضات تبادل الأسرى".

وفي وقتٍ سابق من اليوم الأربعاء، قال مسؤول قطري، إن الوسطاء في حرب غزة يستغلون "الزخم" الناتج عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران لاستئناف المفاوضات المتوقفة، وفق ما أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن الدوحة كانت على اتصال مع "جميع الأطراف" خلال اليومين الماضيين "لإقناع (إسرائيل وحماس) بالعودة إلى المحادثات مرة أخرى".

جاءت هذه التعليقات بعد وقت قصير من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعتقد أن الضربات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية يمكن أن تساعد في تحقيق تقدم في حرب إسرائيل وحماس في غزة، وأنه "قريب للغاية" من التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الصراع.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه "ستكون لدينا أخبار جيدة بشأن غزة قريبًا. وهناك تقدم كبير".

وقال ترامب: "كنا قريبين من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة وأعتقد أن ما حدث في إيران سيساعدنا في ذلك"، مضيفًا "أعتقد أننا نحرز تقدمًا كبيرًا في غزة بسبب الضربة التي نفذناها على إيران".

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