إعلام عبري يكشف عن اتصالات "مباشرة" بين سوريا وإسرائيل

وكالات



الحديث عن وجود اتصالات مباشرة بين إسرائيل والإدارة السورية عاد من جديد، إذ كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، يُشرف شخصيًا على جهود التنسيق الأمني والسياسي بين تل أبيب ودمشق.



وقال هنجبي، إن هناك اتصالًا حكوميًا شاملًا ومباشرًا بين الجانبين يشمل ملفات أمنية وسياسية مشتركة، مشيرًا إلى أنه يجري هذا الاتصال مع شخصيات سياسية سورية نيابة عن الحكومة الإسرائيلية.



وصرح أن "هناك تواصلًا يوميًا وعلى جميع المستويات مع سوريا"، معتبرًا أن هذا الاتصال قد يفتح الباب أمام انضمام سوريا ولبنان إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية" للتطبيع مع إسرائيل، بحسب ما نقلته "إسرائيل هيوم".



وردًا على سؤال حول إمكانية انسحاب إسرائيل من منطقة الفصل في الجولان السوري المحتل في حال جرى اتفاق تطبيع مع دمشق، قال هنجبي: "إذا حدثت عملية تطبيع، فسننظر في الأمر".



وفي وقتٍ سابق من مايو الماضي، كشفت وكالة "رويترز" عن لقاءات "مباشرة" جرت بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين.



ونقلت "رويترز" عن 5 مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، قولها إن إسرائيل وسوريا على اتصال مباشر، وأجرتا في الأسابيع الماضية لقاءات وجهًا لوجه بهدف احتواء التوتر والعمل دون نشوب صراع في المنطقة الحدودية.