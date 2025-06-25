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القسام تعلن تدمير ناقلتي جند إسرائيليتين في كمين جنوب خانيونس

01:08 م الأربعاء 25 يونيو 2025

عز الدين القسام

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(وكالات)

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، أنها نفذت كمين مركّب استهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان لها، إن مقاتليها تمكنوا عصر أمس الثلاثاء من تدمير ناقلة جند إسرائيلية بواسطة عبوة ناسفة من نوع "شواظ"، وُضعت داخل قمرة القيادة، ما أدى إلى احتراق الناقلة بالكامل ومقتل طاقمها.

وأضاف البيان أن الكمين تضمن استهداف ناقلة جند أخرى بعبوة ناسفة من نوع "العمل الفدائي"، وذلك قرب مسجد علي بن أبي طالب في منطقة معن، جنوب مدينة خانيونس.

وأشار البيان إلى أن طائرات مروحية إسرائيلية نفذت عملية إخلاء استمرت لعدة ساعات في موقع الاستهداف، في إشارة إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف قوات الاحتلال.

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عز الدين القسام تدمير ناقلتي جند إسرائيليتين خانيونس
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