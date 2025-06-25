البنك الدولي يوافق على تمويل بـ250 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان

وكالات

أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أن مجلس المدراء التنفيذيين للبنك قد وافق على تمويل بقيمة 250 مليون دولار للبنان.

وقال البنك، في بيان اليوم، إن التمويل يهدف لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية في لبنان، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة من القتال.

وأوضح البيان أن مشروع المساعدة الطارئة للبنان يهدف إلى تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملية إعادة الإعمار بأسرع وتيرة ممكنة عبر ترتيب الأولويات وتحديد تسلسلها الزمني، وذلك باعتماد نهج تدريجي للاستجابة والتعافي.

ووفق التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناجمة عن آثار الصراع، الذي أجراه البنك الدولي خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023 إلى 20 ديسمبر 2024، فإن إجمالي الأضرار المباشرة في عشرة قطاعات رئيسية بلبنان، بلغ نحو 7.2 مليار دولار، بينما قُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار.