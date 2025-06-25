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البنك الدولي يوافق على مشروع بـ930 مليون دولار في العراق

12:39 م الأربعاء 25 يونيو 2025

البنك الدولي

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وكالات

أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أن مجلس المدراء التنفيذيين للبنك وافق على مشروع بقيمة 930 مليون دولار في العراق.

وقال البنك، في بيان اليوم، إن المشروع يهدف إلى المساعدة في تحسين أداء السكك الحديدية في العراق وتعزيز التجارة الداخلية وخلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد.

وأوضح البيان، أنه في إطار هذا التمويل، سيعمل مشروع توسيع وتحديث السكك الحديد في العراق على تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية وخدماتها بين ميناء أم قصر في جنوب البلاد والموصل في شمال.

وذكر أن المشروع سيساهم في تقليص وقت السفر والانتقال، وزيادة حجم الشحن، فضلًا عن تحسين خدمات البنية التحتية والخدمات المستدامة للنقل وتوفيرها للمستخدمين والركاب.

وقال مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، اليوم، إنه وافق على حزمة تمويلات جديدة تتجاوز 1.3 مليار دولار، مخصصة لدعم مشاريع تنموية حيوية في العراق وسوريا ولبنان، والتي تستهدف تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية.

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