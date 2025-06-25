الناتو: أمريكا ملتزمة بالفقرة المتعلقة بالدفاع المشترك

لاهاي - (د ب أ)



قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته اليوم الأربعاء إنه مقتنع أن الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب سوف تدافع عن أي دولة عضوة بالحلف في حال تعرضها لهجوم.



وهناك شكوك حول مدى التزام إدارة ترامب بالدفاع عن حلفائها، بعد تصريحات بدا أنها تشكك في التزام واشنطن نحو أوروبا.



وكان ترامب قد قال للصحفيين أمس الثلاثاء وهو في طريقه لحضور قمة الناتو في لاهاي إن هناك" تعريفات عديدة للمادة 5 " وهي مادة في المعاهدة المؤسسة للناتو وتحتوى فقرة بشأن الدفاع المشترك للحلف.



وتنص المادة الخامسة من المعاهدة على أن " أي هجوم مسلح على دولة أو أكثر في أوروبا أو أمريكا الشمالية يعتبر هجوما على جميع الدول الأعضاء بالحلف".



وأضاف ترامب أنه سيعرض تعريفه خلال القمة، وأنه " ملتزم بحماية الأرواح".



وقال روته على هامش القمة" بالنسبة لي، هناك وضوح تام بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالكامل تجاه الناتو، وملتزمة بالكامل تجاه المادة الخامسة".





