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الإمارات وباكستان توقعان مذكرة بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول

11:37 ص الأربعاء 25 يونيو 2025

الإمارات وباكستان

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أبوظبي - (د ب أ)

وقعت الإمارات وباكستان مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول بين البلدين.

ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام ) اليوم الأربعاء ، جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي ، محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، وذلك ضمن أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات، وباكستان التي عقدت في أبوظبي.

وطبقا للوكالة ، بحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالرخاء والازدهار على شعبيهما ، مشيرة إلى أنه عقب اللقاء، وقع الجانبان على محضر اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وشهد الجانبان التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء آلية مشتركة لتعزيز استثمارات دولة الإمارات في القطاعات الإستراتيجية في باكستان الإسلامية ، كما شهدا التوقيع على اتفاقية الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي بين البلدين.

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الإمارات وباكستان الإعفاء المتبادل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
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