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تجمع العشائر بغزة: سنباشر قريبا تأمين قوافل المساعدات

10:43 ص الأربعاء 25 يونيو 2025

قافلة مساعدات

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وكالات

أعلن التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في غزة أن العشائر ستباشر قريبا تأمين قوافل المساعدات بالتعاون مع المؤسسات الأممية حفاظا على أرواح أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع ومنعا للفوضى والنهب.

وحث التجمع في بيان له اليوم الثلاثاء المواطنين على عدم التوجه إلى مناطق انطلاق الشاحنات أو مواقع توزيع المساعدات العشوائية، مؤكدا أن هذه المواقع بمثابة "مصائد موت".

وقال البيان إن المساعدات ستوزع عبر المؤسسات الدولية وبآلية تضمن وصولها العاجل والمنصف إلى كل أسرة دون تمييز، وبما يحفظ كرامة الجميع.

ويأتي هذا البيان في ظل تواتر المجازر الإسرائيلية بحق المجوّعين من سكان القطاع في محيط مراكز توزيع المساعدات التي تديرها "مؤسسة غزة الإنسانية" بشراكة أميركية إسرائيلية.


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قوافل المساعدات فلسطين غزة
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