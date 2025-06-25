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جيش الاحتلال يلقي قنبلة بالقرب من مزارعي التبغ جنوبي لبنان

10:29 ص الأربعاء 25 يونيو 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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بيروت - (د ب أ)

ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، قنبلةً بالقرب من مزارعي التبغ في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم أنه لم تقع إصابات إثر القنبلة، مشيرة إلى تسجيل تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي على علو منخفض، في أجواء منطقة صور في جنوب لبنان.

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

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جيش الاحتلال مزارعي التبغ لبنان طائرة مسيّرة إسرائيلية
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