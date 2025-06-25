إعلام عبري: صواريخ إيران دمرت آلاف المباني وأوقعت مئات الجرحى بإسرائيل

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بمقتل 29 إسرائيليًا وإصابة 872 بجروح جراء الحرب مع إيران التي اندلعت في 13 يونيو الجاري.

وقالت القناة الـ12، إن الضربات الإيرانية دمرت 31 ألف مبنى و4 آلاف مركبة، موضحة أن إيران أطلقت 591 صاروخًا باليستيًا، 67 منها اخترقت الدفاعات الجوية وسقطت داخل إسرائيل.

وبعد 12 يومًا من القتال، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران أصبح ساريًا الآن وطلب من البلدين عدم انتهاكه.

وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال": "وقف إطلاق النار ساري المفعول. من فضلكم لا تنتهكوه!".