الأمين العام للناتو: القنابل التي أُلقيت على إيران كانت ضرورية

وكالات

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مارك روته، أن القنابل التي أُلقيت على المنشآت النووية الإيرانية "كانت ضرورية".

وقال روته، للصحفيين في قمة حلف شمال الأطلسي في هولندا صباح الأربعاء، إنه متمسك برسالة التهنئة التي بعث بها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "إجراءه الحاسم في إيران".

وهنأ روته ترامب ووصف الهجوم الأمريكي على إيران بأنه "استثنائي حقًا"، وذلك في رسائل نصية نشرها الرئيس الأمريكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه لن يعيد النظر في إشادته بالهجمات الأمريكية بعد أن شككت التقارير الإعلامية في فعاليتها.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية يوم الثلاثاء، أن الضربات العسكرية الأمريكية على ثلاث منشآت نووية إيرانية لم تدمر المكونات الأساسية للبرنامج النووي للبلاد، وربما أعادت إبطاءه بضعة أشهر فقط، وفقًا لتقييم استخباراتي أمريكي مبكر وصفه 7 أشخاص مطلعين عليه.

ومع ذلك، واصل الأمين العام للناتو الإشادة بالرئيس الأمريكي والعمل العسكري الذي أمر بشنه على إيران يوم الأربعاء.

وقال روته للصحفيين: "أعتقد أن القنابل الضخمة الـ14 التي أُلقيت على المنشأة النووية في إيران كانت حاسمة للقيام بكل ما هو ممكن للقضاء على القدرة النووية الإيرانية، والتي قال حلف شمال الأطلسي دائمًا إن إيران لا ينبغي أن تضع يديها عليها".