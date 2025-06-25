

وكالات

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، غارات جوية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، فإن الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال أسفرت عن استشهاد 21 شخصا.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن هناك أيضا شهداء ومصابون جراء غارات إسرائيلية على حي الشجاعية بمدينة غزة.

وينفذ جيش الاحتلال سلسلة غارات جوية على حيي الشجاعية والتفاح، وعلى مدينة جباليا شمالي القطاع، إذ أن القصف المدفعي يستهدف منطقة "بطن السمين" وسط مدينة خان يونس.