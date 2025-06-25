الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 7 جنود في جنوب قطاع غزة



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مقتل 7 جنود في جنوب غزة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

كانت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت أنها نفذت كمينا مركبا استهدف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل في خان يونس، بقذيفة الياسين 105 وقذيفة RBG وتمكنت من إيقاع جنود الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح.

وأضافت في بيان منتصف ليلة الثلاثاء- الأربعاء، أنه تم استهداف المبنى عقب ذلك بالأسلحة الرشاشة في منطقة الترخيص القديم جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ولم تكن هذه العملية هي الوحيدة، إذ أضافت القسام أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" في منقطة "الترخيص القديم" جنوب خان يونس أيضا.

وتداولت مواقع إعلام إسرائيلية ومنصات مستوطنين أمس الثلاثاء أنباء عن وقوع حدث أمني صعب، وهو المصطلح المستخدم إسرائيليا للإعلان عن مقتل جنود في غزة.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على هذه الأنباء، وعادة ما يعترف في اليوم التالي للحدث بتفاصيل الوقائع وأعداد القتلى والمصابين.

وتزايدت وتيرة العمليات التي تنفذها كتائب القسام خلال الأسابيع الأخيرة، وبات خبر إصابة جنود للاحتلال خبرا يوميا، ورغم الحصار العنيف والقتل الوحشي والقصف المتواصل، إلا أن فصائل المقاومة يبدو أنها لا زالت قادرة على الصمود، وتوجيه الضربات لجيش الاحتلال.