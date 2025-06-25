إعلان

وسائل إعلام إيرانية: إيران تعدم 3 أشخاص بتهمة العمل لصالح "الموساد"

06:02 ص الأربعاء 25 يونيو 2025

علم ايران

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أن إيران أعدمت 3 أشخاص بتهمة العمل لصالح وكالة الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن وكالة "تسنيم" الإيرانية، أفادت الإثنين، أن السلطات الإيرانية، نفذت حكم الإعدام بحق رجل أدين بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد".

وذكرت الوكالة، أن المتهم وُجهت له تهم تتعلق بتمرير معلومات حساسة تخص الأمن القومي الإيراني إلى إسرائيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران إيران تعدم 2 أشخاص التجسس لصالح إسرائيل التجسس لصالح الموساد الموساد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان