وسائل إعلام إيرانية: إيران تعدم 3 أشخاص بتهمة العمل لصالح "الموساد"



وكالات

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أن إيران أعدمت 3 أشخاص بتهمة العمل لصالح وكالة الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن وكالة "تسنيم" الإيرانية، أفادت الإثنين، أن السلطات الإيرانية، نفذت حكم الإعدام بحق رجل أدين بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد".

وذكرت الوكالة، أن المتهم وُجهت له تهم تتعلق بتمرير معلومات حساسة تخص الأمن القومي الإيراني إلى إسرائيل.