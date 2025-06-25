الحرس الثوري ينفي وقوع هجوم بطائرة مسيرة في تبريز شمال غرب البلاد



وكالات

نفى الحرس الثوري الإيراني مساء الثلاثاء، تقارير سابقة عن هجوم بطائرة مسيرة في مدينة تبريز شمال غرب البلاد.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد أفادت في وقت سابق، بتفعيل الدفاعات الجوية في المنطقة، وسط وقف إطلاق نار لا يزال صامدا بين إسرائيل وإيران.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن مساء الاثنين، عن موافقة إيران وإسرائيل على وقف كامل لإطلاق النار بينهما بعد مواجهة شهدت قصفا متبادلا على مدار 12 يوما بدأته تل أبيب في 13 يونيو الجاري.

ومع حلول الساعة 07:00 من صباح الثلاثاء دخل وقف إطلاق النار - الذي يشوبه حتى اللحظة بعض الغموض - حيّز التنفيذ، وفقا لروسيا اليوم.

إلا أنه بعد بدء سريان الاتفاق بساعات قليلة، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي إسرائيل، مشيرا إلى عمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد.

من جهته، أعلن مجلس الأمن الإيراني أن طهران تؤكد وقف إطلاق النار مع إسرائيل، بينما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن إيران لم تطلق أي صاروخ باتجاه إسرائيل بعد إعلان وقف إطلاق النار.

وجاء الإعلان عن وقف إطلاق النار بعد ساعات من توجيه إيران ضربة باتجاه قاعدة العُديد الأمريكية في قطر ردا على استهداف واشنطن منشآت نووية إيرانية.