

وكالات

قال مندوب إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، إن بلاده لن تتخلى عن حقها في تطوير برنامجها النووي السلمي.

وطالب في كلمته في جلسة لمجلس الأمن حول البرنامج النووي الإيراني إسرائيل بوقف العنف ضد بلاده فورا، متهما الولايات المتحدة وإسرائيل بأنهما خالفتا القانون الدولي وهاجمتا منشآت نووية إيرانية.

وأضاف: "لقد خرجت إيران بفخر وثبات في وجه هذا العدوان الإجرامي، وهذا يثبت حقيقة واحدة وبشكل أوضح من أي وقت مضى: الدبلوماسية والحوار هما السبيل الوحيد لحل الأزمة غير المبررة المتعلقة ببرنامج إيران السلمي" وفقا للغد.

وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا الثلاثاء، لمناقشة تنفيذ قرار صدر عام 2015 لدعم الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، والذي رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وانسحب ترمب من الاتفاق عام 2018 خلال ولايته الأولى وأعاد فرض جميع العقوبات الأميركية على طهران. وبدأت إيران بعد ذلك في تقليص تنفيذ التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.

وقالت روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السياسة لمجلس الأمن يوم الثلاثاء، أن أهداف الاتفاق النووي الإيراني وقرار الأمم المتحدة لم تنفذ بالكامل ووصفت الأمر بأنه أمر مؤسف.