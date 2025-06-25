

وكالات

قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إن الولايات المتحدة لا تشكك في أنها دمرت قدرات إيران الخاصة بتخصيب اليورانيوم، معبرا كذلك عن ثقته بإمكانية الاتفاق مع طهران.

وأضاف ويتكوف في حديث لقناة "فوكس نيوز": "كانت أمامنا مهمة تدمير قدرات إيران لتخصيب اليورانيوم، وحققنا ذلك، سيكون من المستحيل صنع سلاح نووي من المواد النووية لأننا دمرنا أجهزة التحويل في اصفهان"، وفقا لروسيا اليوم.

وتابع: "سيكون من المستحيل عمليا بالنسبة لهم استعادة برنامجهم. برأيي وبرأي الكثير من الخبراء قد يتطلب ذلك سنوات".

ووصف ويتكوف التسريبات التي تشير إلى أن الاستخبارات الأمريكية ليست على قناعة بالتدمير الكامل للعناصر الأساسية للبرنامج النووي الإيراني، بأنها "سخيفة".

وقال: "اطلعت على جميع التقارير التي تتضمن التقييمات للأضرار، كانت 3 مواقع تثير قلقنا، وحدة التحويل في اصفهان تم تدميرها بالكامل وكان هناك مفاعلان في نطنز، أحدهما تحت الأرض والثاني فوق الأرض، ونحن نعرف أننا دمرناهما".

وتابع: "وفي ما يتعلق بموقع تخصيب اليورانيوم في فوردو، فإننا ألقينا 12 قنبلة خارقة للمحصنات. ولا شك في أنه دمر".

وأعرب ويتكوف عن ثقته بإمكانية عقد اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي، إذ قال: "اعتقد أن الوقت حان للجلوس مع إيران والتوصل إلى اتفاق سلام شامل. وأنا على قناعة تامة بأننا سنحقق ذلك".

واستبعد إمكانية قيام إيران بتخصيب اليورانيوم ضمن الاتفاق الجديد حول البرنامج النووي.

يأتي ذلك بعد أن نشرت شبكة "سي إن إن" تقريرا، نقلته عن مصادرها، جاء فيه أن الاستخبارات الأمريكية لا تعتقد بأن الضربات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية يوم 22 يونيو لم تسفر عن تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل.

ونفى البنتاجون والبيت الأبيض صحة ما جاء في التقرير، بينما تقول إيران إنها قامت بإخلاء مواقعها النووية منذ فترة، وأن تأثير الضربة الأمريكية كان محدودا.