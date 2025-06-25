

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الضربات الأمريكية على إيران هي إحدى أنجح الضربات العسكرية في التاريخ.

وأضاف: المواقع النووية في إيران مُدمرة بالكامل، ردا على تقارير نشرتها شبكة سي إن إن وصحيفة نيويورك تايمز.

وقال في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال اليوم الأربعاء، قال ترامب: "إن شبكة سي ان الكاذبة، بالتعاون مع صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة، تضافرت جهودهما لتشويه سمعة إحدى أنجح الضربات العسكرية في التاريخ".

وأضاف أن "المواقع النووية في إيران مُدمرة بالكامل! وتتعرض كل من التايمز وسي إن إن لانتقادات لاذعة من الرأي العام!".

وخلص تقرير استخباري أولي أميركي سرّي إلى أن الضربات الأمريكية على إيران أعادت برنامج طهران النووي بضعة أشهر فقط إلى الوراء، ولم تدمّره كما قال الرئيس دونالد ترامب.

وأوردت وسائل إعلام أمريكية الثلاثاء نقلا عن أشخاص مطلّعين على تقرير وكالة استخبارات الدفاع قولهم إن الضربات التي نفّذت الأحد لم تدمّر بالكامل أجهزة الطرد أو مخزون اليورانيوم المخصّب.

ووفق التقرير فقد أغلقت الضربات مداخل بعض من المنشآت من دون تدمير المباني المقامة تحت الأرض، وفقا للعربية.