ترامب لـ نتنياهو: أمريكا انتهت من مساعدة إسرائيل في حربها مع إيران



وكالات

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة انتهت من استخدام جيشها لمساعدة إسرائيل في حربها مع إيران.

وقال ترامب لنتنياهو في اتصال هاتفي: "قام جيشنا الأمريكي بما كان علينا فعله"، وفقا لما ذكره مسؤول بارز في البيت الأبيض.

وقال المسؤول، إن نتنياهو الذي أبلغ ترامب بالفعل أنه على وشك تحقيق أهدافه، لم يكن سعيدا، لكنه فهم أن ترامب يريد رؤية تحول نحو الدبلوماسية، فوافق على وقف إطلاق النار، وفقا لسكاي نيوز.

وقال المسؤول: "لا أقول إن رئيس الوزراء وافق بحماس، لكنه فهم أن ترامب لن يتدخل عسكريا بعد الآن في هذا الصراع".

ووفقا لـ"واشنطن بوست"، بدأ الرئيس الأميركي التركيز على وقف إطلاق النار خلال اجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض ليل السبت، بعد أن اطلع على تقارير تفيد أن الهجوم على المواقع النووية الإيرانية نجح.

وقال المسؤول البارز إن ترامب وجه مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بـ"إعادة التواصل مع الإيرانيين".

وأضاف أنه "بعد ذلك بوقت قصير تحدث ويتكوف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وأبلغه بضرورة عودة طهران إلى طاولة المفاوضات".

وقال ويتكوف لعراقجي، وفقا للمسؤول الأمريكي: "رأيت ما يمكننا فعله، نحن قادرون على أكثر من ذلك بكثير، نريد السلام وعليك أنت أيضا أن تسعى له".

وبدأ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران يستقر، الثلاثاء، تحت ضغط من ترامب، مما عزز الآمال في إنهاء أكبر مواجهة عسكرية على الإطلاق بين العدوين اللدودين في الشرق الأوسط، وفقا لسكاي نيوز.