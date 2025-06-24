أوكرانيا:17 قتيلا و280 جريحا جراء هجوم روسي على دنيبرو

كييف - (أ ب)

قالت السلطات الأوكرانية إن 17 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب نحو 280 آخرين في ضربات صاروخية روسية على دنيبرو اليوم الثلاثاء، ما يمثل أحد أعنف الهجمات على المدينة الأوكرانية الواقعة جنوب شرق البلاد في الأشهر الأخيرة.

ولقي شخصان آخران حتفهما في مدينة قريبة، حيث استهدفت الحملة الجوية الروسية المتواصلة مناطق متعددة من أوكرانيا.

وقال سيرهي ليسياك، الحاكم العسكري في منطقة دنيبروبتروفسك إن صاروخا ضرب قطار ركاب كان متوقفا في محطة دنيبرو، مشيرًا إلى أن عددا من الجرحى في حالة خطرة.

وأكدت شركة السكك الحديدية الأوكرانية أن أضرارا لحقت بقطار أوديسا- زابوريجيا، ولكن الركاب تم إجلاؤهم بسلام وتم ترتيب خدمة بديلة.

وأظهرت صور تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عربات قطار نوافذها محطمة في منطقة صناعية يعتقد أنها كانت الهدف المقصود، وأفادت السلطات بأن أضرارا لحقت أيضا بأكثر من 12 مدرسة ودور رعاية أطفال في دنيبرو، فضلا عن مستشفى وعيادة وحوالي 50 مبنى سكني.

ووصف عمدة المدينة، بوريس فيلاتوف، حدوث "مستوى غير مسبوق من الدمار، لم تشهده المدينة خلال فترة الحرب الشاملة"، وأعلن يوم حداد على الضحايا.

وفي وقت سابق من اليوم، خلفت هجمات روسية منفصلة بطائرات مسيرة ومدفعية دمارا في شمال وجنوب أوكرانيا.