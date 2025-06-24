ترامب: دمرت النووي الإيراني وأوقفت الحرب

وكالات



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تمكنت من تدمير البرنامج النووي الإيراني، وساهمت في وقف الحرب الدائرة بين طهران وتل أبيب.



وفي منشور له عبر منصته "تروث سوشيال"، أوضح ترامب أن الطرفين، إسرائيل وإيران، كانا يرغبان في إنهاء الحرب بنفس الدرجة، مضيفًا: "لقد دمّرت البرنامج النووي الإيراني وأوقفت الحرب".



وأشار ترامب في منشور آخر إلى أن إسرائيل لن تُقدم على مهاجمة إيران، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار لا يزال قائمًا. كما شدد على أن إيران لن تتمكن من إعادة بناء منشآتها النووية، مضيفًا أنه لا يسعى إلى تغيير النظام في طهران، لأن ذلك "سيؤدي إلى فوضى"، حسب تعبيره.



وجاءت تصريحات ترامب بعد تأكيده أن كلاً من إسرائيل وإيران قد خرقا وقف إطلاق النار الذي أُعلن قبل ساعات، معبرًا عن استيائه من تصرفات الطرفين، وبشكل خاص من إسرائيل.