وكالات

كشفت مواقع فيديو مصورة عن عمليات وكمائن جديدة نفذتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، ضد الجيش الإسرائيلي في محاور التوغل شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتظهر المشاهد التي تأتي ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود" استهداف وقنص جنود وتفجير آليات إسرائيلية شرق خان يونس وتوثق المعارك الأخيرة التي أعلن فيها الاحتلال مقتل وإصابة جنود خلال الاشتباكات.

📹 كتائب القسام تنشر مشاهد من استهداف جنود الاحتلال وآلياته في محاور التوغل شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود"#غزه_تقاوم pic.twitter.com/YQLyrVjXRa — ساحات - عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) June 24, 2025

وفي هذا السياق كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن وقوع حدث أمني وصفته بـ"الصعب" في قطاع غزة، أسفر عن مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 7 آخرين، بعضهم في حالات حرجة.

وأشارت إلى أن كمينًا آخر استهدف قوة الإنقاذ التي حاولت التدخل، كما أسفر الهجوم عن اشتعال عدد من المركبات العسكرية بالنيران، ما زاد من حجم الخسائر.

وأكدت التقارير أن عائلات الجنود القتلى والمصابين قد أُبلغت بالحادث، بينما تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات في مدينة تل أبيب لتلقي العلاج.