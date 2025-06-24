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الأمم المتحدة: نرحب بإعلان ترامب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

04:57 م الثلاثاء 24 يونيو 2025

أنطونيو جوتيريش

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وكالات

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وحث البلدين على احترامه.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن آمله أن يُطبق وقف إطلاق النار في النزاعات الأخرى في المنطقة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران أصبح ساريًا الآن وطلب من البلدين عدم انتهاكه.

وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال": "وقف إطلاق النار ساري المفعول. من فضلكم لا تنتهكوه!".

ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز النفاذ بعد ساعات فقط من إطلاق طهران موجات من الصواريخ، قتلت 4 أشخاص، وفق ما قالته خدمة الإسعاف الإسرائيلية.

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