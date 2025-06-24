إعلان

ترامب: الصين الآن يمكنها مواصلة شراء النفط من إيران

04:46 م الثلاثاء 24 يونيو 2025

دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين يمكنها حاليًا مواصلة شراء النفط الإيراني.

وكتب ترامب في تغريدة له عبر منصته "تروث سوشيال"، "تستطيع الصين الآن مواصلة شراء النفط من إيران، ونأمل أن تشتري كميات كبيرة من الولايات المتحدة أيضًا، كان لي شرف عظيم أن أحقق هذا!".

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي، بعد إعلانه بالأمس دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ، والذي زعمت إسرائيل بعده أن إيران خرقت الاتفاق بإطلاق دفعة من الصواريخ وهو ما نفته طهران.

فيما أعلنت تل أبيب بعدها أنها دمرت منظومة رادارات بالقرب من طهران، وذلك قبل أن يتوصل ترامب لاتفاق تام مع نتنياهو لإيقاف الحرب تماما.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الصين تواصل شراء النفط من إيران الصين تستطيع شراء النفط من إيران وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

هبوط كبير للدولار مقابل الجنيه اليوم .. ما الأسباب؟