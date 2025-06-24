ترامب: الصين الآن يمكنها مواصلة شراء النفط من إيران

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين يمكنها حاليًا مواصلة شراء النفط الإيراني.

وكتب ترامب في تغريدة له عبر منصته "تروث سوشيال"، "تستطيع الصين الآن مواصلة شراء النفط من إيران، ونأمل أن تشتري كميات كبيرة من الولايات المتحدة أيضًا، كان لي شرف عظيم أن أحقق هذا!".

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي، بعد إعلانه بالأمس دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ، والذي زعمت إسرائيل بعده أن إيران خرقت الاتفاق بإطلاق دفعة من الصواريخ وهو ما نفته طهران.

فيما أعلنت تل أبيب بعدها أنها دمرت منظومة رادارات بالقرب من طهران، وذلك قبل أن يتوصل ترامب لاتفاق تام مع نتنياهو لإيقاف الحرب تماما.