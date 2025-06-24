الرئيس الإيراني: مستعدون للحوار ولن ننتهك وقف إطلاق النار

وكالات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن الكيان الصهيوني عجز عن تحقيق أهداف عدوانه على إيران، مؤكدًا أن طهران لن تخرق وقف إطلاق النار ما لم يخرقه الكيان الصهيوني.

وأضاف بزشكيان، أن الكيان الصهيوني وداعموه كانوا يعولون على إثارة استياء الشعب الإيراني، موضحًا أن طهران مستعدة للحوار والدفاع عن حقوق الشعب الإيراني على طاولة المفاوضات.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن استهداف قاعدة العديد الجوية في قطر لم يكن موجّهًا ضد الدوحة، بل جاء ردًا على ما وصفه بـ"مشاركة الولايات المتحدة في العدوان على الأراضي الإيرانية".

وقال بزشكيان، إن "استهداف القاعدة كان ردًا على المشاركة الأمريكية في الاعتداءات الأخيرة"، مشددًا في الوقت نفسه على أن "دولة قطر الشقيقة والصديقة والجارة ليست مستهدفة بأي شكل من الأشكال".

وأعرب الرئيس الإيراني عن تقديره للمواقف القطرية، مؤكدًا أن بلاده "تدرك النيات الودية للدوحة تجاه طهران"، وتثمن "كل أشكال الدعم والتضامن التي أبدتها قطر في ظل التطورات الراهنة".