أكسيوس: ترامب يضغط على نتنياهو لتفادي التصعيد ضد إيران

(وكالات)

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مصدر إسرائيلي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عدم الإقدام على مهاجمة إيران على الإطلاق.

وبحسب "أكسيوس"، فقد أخبر نتنياهو، ترامب بأن إسرائيل لا تستطيع إلغاء الهجوم على إيران.

وأضاف "أكسيوس"، أنه تقرر تقليص الهجوم الإسرائيلي المقرر على إيران بشكل كبير وإلغاء استهداف عدد كبير من الأهداف.

وأجرى دونالد ترامب اتصالًا هاتفيًا مع بنيامين نتنياهو، طالبًا منه الامتناع عن مهاجمة إيران في أعقاب التوترات الأخيرة.



جاء ذلك بعد أن دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت عنه الولايات المتحدة، إلا أن إسرائيل ادعت أن إيران خرقت وقف النار، وشرعت في تنفيذ عدد من الهجمات وهو ما نفته إيران.