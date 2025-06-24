الرئيس الإيراني لأمير قطر: الدوحة شقيقة وصديقة

(وكالات)

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أن استهداف قاعدة العديد الجوية في قطر لم يكن موجّهًا ضد الدوحة، بل جاء ردًا على ما وصفه بـ"مشاركة الولايات المتحدة في العدوان على الأراضي الإيرانية".

وقال بزشكيان، إن "استهداف القاعدة كان ردًا على المشاركة الأمريكية في الاعتداءات الأخيرة"، مشددًا في الوقت نفسه على أن "دولة قطر الشقيقة والصديقة والجارة ليست مستهدفة بأي شكل من الأشكال".

وأعرب الرئيس الإيراني عن تقديره للمواقف القطرية، مؤكدًا أن بلاده "تدرك النيات الودية للدوحة تجاه طهران"، وتثمن "كل أشكال الدعم والتضامن التي أبدتها قطر في ظل التطورات الراهنة".