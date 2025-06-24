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مصر تدين الهجوم الإرهابي في النيجر

02:49 م الثلاثاء 24 يونيو 2025

هجوم الإرهابي

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كتبت- أسماء البتاكوشي:

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف قرية "ماندا" بمنطقة "تيلابيري" في جنوب غرب النيجر، والذي أسفر عن مصرع وإصابة عشرات الأشخاص، وتؤكد تضامنها مع جمهورية النيجر الشقيقة.

وتستنكر مصر هذا العمل الإرهابي المشين الذي استهدف مصلين أبرياء أمام أحد المساجد، وتجدد دعمها الكامل لحكومة وشعب النيجر الشقيق في مواجهة الإرهاب والتطرف.

وتعرب مصر عن خالص تعازيها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب النيجر الشقيق، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، كما تدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لدعم دول الساحل في حربها ضد التنظيمات الإرهابية، والعمل بشكل جماعي من أجل القضاء على بؤر التطرف ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

وفي هجوم شنه مسلحون على قرية ماندا التابعة لمقاطعة تيرا، بمنطقة تيلابيري جنوب غربي النيجر، لقي نحو 71 شخصًا مصرعهم وأُصيب 20 آخرون، وذلك وفقا لما أفادت به مصادر محلية.

وقال "راديو فرنسا" الدولي، إن الضحايا، جميعهم من المدنيين، كانوا متجمعين أمام مسجد عندما اقتحم مسلحون القرية عند حلول الظلام.

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هجوم الإرهابي جمهورية مصر العربية منطقة تيلابيري النيجر
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