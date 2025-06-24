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العراق يفتح الأجواء أمام حركة الملاحة الجوية الدولية

02:36 م الثلاثاء 24 يونيو 2025

حركة الملاحة الجوية

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بغداد- (د ب أ)

أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح الأجواء العراقية أمام حركة الملاحة الجوية، بعد تقييم شامل للوضع الأمني والتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة.

وقال رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، بنكين ريكاني، في بيان صحفي، إن هذا " القرار جاء استناداً إلى تحسّن الظروف الأمنية وتأكيد قدرة العراق على توفير أعلى درجات السلامة والمراقبة الجوية للطائرات العابرة".

وأضاف أن "فتح الأجواء العراقية سيسهم في تعزيز موقع العراق الجغرافي كممر جوي استراتيجي يربط بين الشرق والغرب، وسيساعد على تقليل زمن الرحلات وكلفة الوقود لشركات الطيران العالمية".

وذكر أن "الملاحة الجوية ستُدار وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والتنسيق المستمر مع مركز الملاحة الجوية الإقليمي ومكاتب الطيران التابعة للدول المجاورة".

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