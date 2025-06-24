ترمب: أقول لإسرائيل أعيدوا طياريكم إلى الديار الآن

(وكالات)

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، كلًا من إسرائيل وإيران بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أُعلن مؤخرًا صباح اليوم، معربًا عن استيائه من التصرفات التي وصفها بـ"غير المسؤولة" من كلا الطرفين.

وقال ترمب، في تصريحات صحفية، إن "إسرائيل وإيران انتهكتا وقف إطلاق النار"، مضيفًا: "لست راضيًا عن إيران أيضًا، لكنني حقًا لست راضيًا عن إسرائيل"، في إشارة إلى التصعيد العسكري الذي تواصل رغم جهود التهدئة.

ووجه ترمب انتقادًا مباشرًا للحكومة الإسرائيلية قائلاً: "ما كان على إسرائيل أن تقدم على ما فعلته"، محذرًا من أن "إلقاء القنابل يُعد انتهاكًا جسيمًا"، وأضاف: "أقول لإسرائيل أعيدوا طياريكم إلى الديار الآن".

وفي ملف البرنامج النووي الإيراني، زعم ترمب أن "قدرات إيران النووية انتهت"، مؤكدًا أنها "لن تعيد بناء برنامجها النووي أبدًا"، في إشارة إلى الضربات الأخيرة التي استهدف 3 من المنشآت الإيرانية.