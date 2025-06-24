فرنسا ترحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

باريس- (د ب أ)

رحبت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وقالت الوزارة في بيان "يجب أن يؤدي هذا الإعلان إلى وقف كامل للأعمال العدائية وهو ما تدعو فرنسا كل الأطراف لاحترامه".

وأضافت "أنه في مصلحة الجميع الحيلولة دون نشوب دورة جديدة من العنف التي سوف تكون عواقبها كارثية للمنطقة بأكملها".

وأضاف البيان أن الحل الدبلوماسي فقط هو ما يمكن أن يؤدي إلى استجابة دائمة للتحديات الأمنية التي يشكلها البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى أنه يجب ألا تمتلك إيران أبدا أسلحة نووية.

وجاء في البيان أن فرنسا تحث إيران على الدخول على الفور في مفاوضات بشأن اتفاق يتناول كل المخاوف المتعلقة ببرنامجها النووي، وصواريخها الباليستية، وأنشطتها المزعزعة للاستقرار.