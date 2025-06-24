المفوضية الأوروبية ترحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

بروكسل- (د ب أ)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء إن أوروبا ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وكتبت فون دير لاين عبر منصة"إكس" هذه خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار في منطقة متوترة".

وأضافت "هذا يجب أن يكون أولويتنا الجماعية".

وأوضحت "ندعو إيران للانخراط بجدية في عملية دبلوماسية ذات مصداقية، لأن طاولة المفاوضات مازالت المسار الوحيد الملائم من أجل المضي قدما".