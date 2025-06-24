إعلان

الجيش الإسرائيلي يصدر "أوامر إخلاء" جديدة بشمال غزة

01:57 م الثلاثاء 24 يونيو 2025

الجيش الإسرائيلي يصدر ''أوامر إخلاء'' جديدة بشمال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

غزة- (د ب أ)

أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "أوامر إخلاء" جديدة للمواطنين الفلسطينيين في مناطق بجباليا البلد، شمالي قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن "الاحتلال أصدر أوامر إخلاء للمواطنين الموجودين في جباليا البلد، وأحياء النهضة، والروضة، وشمال التفاح مطالبا إياهم بالنزوح عن منازلهم وخيامهم بشكل فوري، والتوجه إلى منطقة المواصي غرب خان يونس".

ووفق الوكالة ، "اضطر المواطنون في القطاع إلى النزوح أكثر من مرة بحثا عن مكان آمن يحميهم من مجازر الاحتلال، إلا أن الاحتلال لم يترك مكانا في القطاع إلا واستهدفه بالقصف، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومؤسسات الأمم المتحدة التي تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء أوامر إخلاء جديدة بشمال غزة مناطق بجباليا البلد، شمالي قطاع غزة مجازر الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

هبوط كبير للدولار مقابل الجنيه اليوم .. ما الأسباب؟
توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"