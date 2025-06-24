قطر تدين الهجوم الإيراني على أراضيها وتؤكد إسقاط معظم الصواريخ

(وكالات)

أدان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية، مؤكدًا أن الاعتداء الذي نُسب إلى الحرس الثوري الإيراني يُعد "تصرفًا غير مقبول وانتهاكًا واضحًا لسيادة دولة قطر".

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده في الدوحة بعد لقائه رئيس الوزراء اللبناني، جوزيف عون، قال الشيخ محمد إن بلاده فوجئت بالهجوم الذي استهدف القاعدة، مشيدًا بـ"العمل البطولي" الذي قامت به القوات المسلحة القطرية في التصدي له، حيث نجحت الدفاعات الجوية في إسقاط جميع الصواريخ "باستثناء صاروخ واحد سقط في منطقة خالية دون وقوع أضرار" حسب تعبيره.

وأشار إلى أن قطر "تدين هذا العدوان بأشد العبارات"، كما أكد أن بلاده ستستضيف مساء اليوم اجتماعًا طارئًا لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لبحث تداعيات التصعيد.

وفي سياق آخر، أوضح رئيس الوزراء القطري أنه بحث مع نظيره اللبناني ملفات متعددة، أبرزها دعم جهود إعادة الإعمار في لبنان، وتوفير احتياجاته في مجال الطاقة، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية. كما جدد موقف بلاده الرافض لانتهاكات إسرائيل لسيادة لبنان، مؤكدا وقوف قطر إلى جانب الشعب اللبناني في هذه المرحلة الصعبة.

وفي ما يخص العلاقات الإقليمية، أعرب المسؤول القطري عن أمله في مستقبل أفضل للعلاقات السورية اللبنانية، مشددًا على دعم قطر لمسار تعزيز علاقات سوريا مع دول المنطقة.

وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى أن المنطقة "مرت بتحديات غير مسبوقة"، مؤكدًا أن قطر "أدانت منذ اليوم الأول الاعتداءات الإسرائيلية على إيران"، في الوقت الذي ترفض فيه كذلك أي اعتداء يستهدف أراضيها أو أمنها الوطني، "من أي جهة كانت".