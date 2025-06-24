السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق مواطنين خططا لاستهداف قاعدة عسكرية

(وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام تعزيرًا بحق مواطنين أدينا بالانضمام إلى "خلية إرهابية" كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية داخل إحدى القواعد العسكرية في المملكة.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن "تنفيذ حكم القتل تعزيرًا تم بحق مواطنَين تورطا في عدد من الجرائم الإرهابية، شملت مبايعة زعيم أحد التنظيمات الإرهابية، والترصد لأفراد تابعين لقاعدة عسكرية، ومراقبة حركة المركبات التي تقل الأفراد من وإلى القاعدة بهدف تنفيذ عمليات انتحارية".

وأضاف البيان أن المتهمَين قاما كذلك بتمويل الإرهاب، والتستر على عناصر مؤيدة للتنظيم الإرهابي، إلى جانب حيازة أسلحة بغرض استخدامها للإخلال بالأمن الداخلي.

وأكدت الوزارة أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المدانين، وأُحيلَا إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها بثبوت التهم الموجهة إليهما والحكم عليهما بالقتل تعزيرًا. ولفت البيان إلى أن الحكم نال التأييد من الجهات القضائية المختصة، وصدر أمر ملكي بتنفيذه، وقد جرى التنفيذ اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 بمنطقة القصيم.

وشددت وزارة الداخلية على أن المملكة "ماضية في الحفاظ على أمنها واستقرارها، وتحقيق العدالة، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية بحق كل من تسول له نفسه الإخلال بأمن الوطن أو التعدي على الآمنين"، مؤكدة أن "العقاب الشرعي سيكون مصير كل من يهدد حياة المواطنين والمقيمين".